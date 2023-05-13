Kılıçdaroğlu: Bu Bizim Dilimiz Değil, AK Parti'nin Dilidir

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, şarkıcı Demet Akalın'ın İzmir'de AKP'nin mitinginde konser verdiği görüntülerin sosyal medyada "Arşiv unutmayacak" notuyla paylaşılması üzerine, "Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti'dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın" açıklamasını yaptı.

Twitter'da "Arşiv Unutmaz" adlı bir hesaptan, AKP'nin dün İzmir Bayraklı İskelesi'nde AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın da konuşma yaptığı mitingde şarkıcı Demet Akalın'ın konser verdiğine ilişkin görüntüleri, "Demet Akalın, İzmir'deki AKP mitinginde konser verdi. Arşiv unutmayacak" notuyla paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu paylaşımı alıntıladı ve "Bu bizim inandığımız değil. Bu dil AK Parti'dir. Bizim zamanımızda kim, nerede, nasıl isterse sanatını icra eder, karışmak bizim ne haddimize. Arkadaşlar, lütfen ne için geldiğimizi anlayın. Biz sanatçılarla kavga etmeyeceğiz, dünyadır bizim rekabet alanımız. Anlayalım artık" açıklamasını yaptı.