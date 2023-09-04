Demet Akalın ve Nurgül Yeşilçay, Filenin Sultanları'nın ülkeye tarifeli uçakla dönmesine tepki gösterdi

Nurgül Yeşilçay ve Demet Akalın, Filenin Sultanları'nın Türkiye'ye tarifeli uçakla dönmelerine tepki gösterdi. Akalın "Ne olurdu özel uçakla gelselerdi? O kadar yorgunluğa! Keşke uçağım olsaydı" derken Yeşilçay da "Günlerdir ülkesi için yarışan kızlarımız ekonomi ile dönmüş, yazık" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Milli voleybolcuların ülkeye özel uçak yerine tarifeli uçakla dönmeleri Demet Akalın ve Nurgül Yeşilçay'ı sinirlendirdi.

YEŞİLÇAY: "OLİMPİYATLARA OTOBÜSLE GİTSİNLER"

Instagram hesabından yayınladığı videoda tepki gösteren Yeşilçay, Filenin Sultanları ülkeye dönmüş ama ekonomi ile dönmüş. Günlerdir ülkesi için yarışan, ülkesi için yorulan kızlarımız ayaklarını uzata uzata, dinlene dinlene, geniş geniş gelememiş. Yazık... Olimpiyatlara da otobüsle gitsinler bence" dedi.

AKALIN: "NE OLURDU ÖZEL UÇAKLA GELSELERDİ"

Gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın da X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bir kompleks değil! Ne olurdu özel uçakla gelselerdi o kadar yorgunluğa! Keşke uçağım olsaydı" ifadelerini kullandı.