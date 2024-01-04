Demet Akalın'ın sağlık durumu nasıl? Demet Akalın ameliyat mı oldu, neden ameliyat oldu?

Demet Akalın'ın sağlık durumu nasıl? Sorusu, gündemdeki haberler nedeniyle takipçileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Demet Akalın'ın sağlık durumu nasıl? Demet Akalın ameliyat mı oldu, neden ameliyat oldu?

DEMET AKALIN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yatan Demet Akalın sağlık durumunun iyi olduğunu sevenlerine duyurdu. Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Hasta yatağından pozunu yayınlayan Akalın "İyiyim Allah razı olsun tüm mesaj atanlardan" notuyla kendisini merak edip mesaj atanlara teşekkür etti.