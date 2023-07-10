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Demet Akalın konserine gelmişti, kafasına değen sert cisimle yaralandı

Magazin Haberleri

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Demet Akalın konserine giden bir vatandaş, nereden geldiği belli olmayan sert bir cismin kafasına gelmesiyle yaralandı. Olay, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Demet Akalın konserine eğlenmeye geldi. Vatandaşlardan birinin kafasına nereden geldiği belli olmayan sert bir cisim temas etti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan şahsa ambulansta tedavi uyguladı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Demet Akalın konserine gelmişti, kafasına değen sert cisimle yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Demet Akalın konserine giden bir vatandaş, nereden geldiği belli olmayan sert bir cismin kafasına gelmesiyle yaralandı.

Olay, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Demet Akalın konserine eğlenmeye geldi. Vatandaşlardan birinin kafasına nereden geldiği belli olmayan sert bir cisim temas etti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan şahsa ambulansta tedavi uyguladı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mert Gürenç - Magazin

112 Acil Çağrı Demet Akalın Kocaeli Gebze Magazin Haberler

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