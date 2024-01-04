Demet Akalın ne ameliyatı oldu? Demet Akalın rahatsızlığı nedir?

TV8 ekranlarında yayınlanan Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Arama motorlarında Demet Akalın rahatsızlığı ne sorgulatılıyor. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son durumu hakkında bilgi verdi. Peki, Demet Akalın ne ameliyatı oldu? Demet Akalın rahatsızlığı nedir? Detaylar haberimizde...

DEMET AKALIN NE AMELİYATI OLDU?

Hafta içi her gün Demet ve Jess'le Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın ses telindeki kist nedeniyle ameliyat oldu. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

DEMET AKALIN RAHATSIZLIĞI NEDİR?

Hasta yatağından pozunu yayınlayan Akalın "İyiyim Allah razı olsun tüm mesaj atanlardan" notuyla kendisini merak edip mesaj atanlara teşekkür etti.