Demet Akalın'ın eşi Survivor'a katılacak

MustafaBarisDurak'ın edildiği bilgiye göre şarkıcının eşinin Survivor'a katılacağı öğrenildi.

Acun Ilıcalı 2024 Survivor yarışmasına sürpriz bir ismi aldı. Ilıcalı şarkıcı Demet Akalın ile fotoğraf paylaşınca kafaları karıştırdı. Şarkıcı ünlü yapımcı ile olan fotoğrafını paylaşarak " Hayırlı olsun diyelim mi" dedi.

Akalın'ın paylaşımına Survivor'ın eski yarışmacılarından Yasin Obuz " Survivor'a mı geliyorsun bu sezon" yorumunu yaptı.

Sıkı bir Survivor izleyecisi olan Akalan yarışmacılara yaptığı yorumlar ile de hep gündeme geliyor.