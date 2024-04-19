Gel Konuşalım neden yok? Gel Konuşalım programı yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Gel Konuşalım programı yeni bölüm ne zaman?

Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 122. Bölümün ekranlar gelmesinin ardından izleyiciler yeni bölüm için araştırmaları gerçekleştiriyor ve bu kapsamda Gel Konuşalım neden yok? Sorusu, konu hakkın en çok merak edilen soru olarak gündemde yer alıyor. Peki, Gel Konuşalım neden yok? Gel Konuşalım programı yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Gel Konuşalım programı yeni bölüm ne zaman?

GEL KONUŞALIM NEDEN YOK?

Gel Konuşalım programı yeni bölümlerine Demet Akalın'ın yurtdışı gezisi nedeniyle ara verildiği düşünülmektedir. Konu hakkında henüz net bir açıklama yapılmasa da yayınlanacak olan bir duyuru dahilinde haberimiz güncellenecektir.

GEL KONUŞALIM HAKKINDA

Gel Konuşalım, moderatörlüğünü Demet Akalın ile Jess Molho'nun yaptığı; 30 Ekim 2017 tarihinden itibaren hafta içi her gün TV8'de canlı yayımlanan, güncel konuların ele alındığı Türk televizyon programıdır.