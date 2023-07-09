Gebze'de Konser Alanında Sıkışan Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, Demet Akalın konserine giderken ayağı mazgal ızgarasının aralığına sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, konser alanına devam etti.