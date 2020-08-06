Çubuk'ta koronavirüs tedbirleri denetlendi Ankara'nın Çubuk ilçesinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

İlçe giriş ve çıkışları başta olmak üzere pazar yerleri, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Denetimlere, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile İlçe Emniyet Müdür Vekili Bülent Bulut ve Zabıta Müdürü Ünal Ayten de katıldı.

Kaynak: AA