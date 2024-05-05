Berberler pazar günü açık mı? Sorusu, berberlerden ve kuaförlerden hizmet almak isteyen vatandaşlar tarafından 2024 Pazar günü kuaförler açık mı? Sorusu ile birlikte araştırılmakta. Özellikle birçok berber ve kuaförün pazar günü açık olmaması nedeniyle 2024 yılında bu durumun devam edip etmediğini merak eden vatandaşlar, Berberler pazar günü açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kuaförler pazar günü açık mı? Kuaförler pazar günü çalışıyor mu 2024?

KUAFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI?

Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Ayrıca kapatma kararı herhangi bir ayrım gözetilmeksizin tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacağından haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaları da engellendi.