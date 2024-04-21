21 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Antalya- Hatayspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Antalya- Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Antalya- Hatayspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Antalya- Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalya- Hatayspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki!

ANTALYASPOR- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Antalya- Hatayspor maçı bugün beIN SPORTS MAX 1'de saat 19:00'da yayınlanacak.