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KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 12 MAYIS PAZAR 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

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2024 yılında Kurban Bayramı'nın tarihi ve kaç gün kaldığı merak konusu oldu. 2024 yılında Zilhicce ayının 10. günü, 6 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Dolayısıyla Kurban Bayramı, 6 Haziran Çarşamba günü başlayacak ve dört gün boyunca sürecek. Peki, Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

Kurban bayramına kaç gün kaldı? Ramazan Bayramının sona ermesi ile birlikte Merak ediliyor. Kurban Bayramı'na yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerini ziyaret etmeye başladı. Kurban Bayramı, Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Peki, Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?

KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024

2024 yılı Kurban Bayramı 1. Gün tarihi 16 Haziran Pazardır. Buna göre Bugün 12 Mayıs 2024 Cumartesi. 16 Haziran 2024 Pazar gününe kadar 35 gün var. 16 Haziran 2024 Pazar günü yani 35 gün sonra Kurban Bayramının ilk günü olacak. Yani Kurban Bayramına 35 gün vardır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2024 yılı için Kurban Bayramı tarihleri şöyle:

Arefe Günü - 15 Haziran Cumartesi

1. Gün - 16 Haziran Pazar

2. Gün - 17 Haziran Pazartesi

3. Gün - 18 Haziran Salı

4. Gün - 19 Haziran Çarşamba

Emir Ceran
Emir Ceran
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