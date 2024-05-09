Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Maç 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda oynanacak.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mersin'de karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada antrenman yaptı.
Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi.
Basına kapalı antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Atakaş Hatayspor, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Mersin Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.