Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Havza ilçesinde kasaplar pazar günleri nöbetçi olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havza ilçesinde faaliyet gösteren 8 kasap, hafta sonları dinlenme imkanı bulamadıkları için pazar günleri nöbetçi kasap uygulamasına geçme kararı aldı. Uygulama gereği pazar günleri ilçede 2 kasap nöbetçi olarak açık kalacak.

Samsun'un Havza ilçesinde kasap esnafı, pazar günleri nöbet uygulamasına başlayacak.

İlçede faaliyet gösteren 8 kasap, hafta sonları dinlenme imkanı bulamadıkları gerekçesiyle pazar günleri nöbetçi kasap uygulamasına geçme kararı aldı.

Uygulama gereği pazar günleri ilçede 2 kasap nöbetçi olarak açık kalacak. Nöbetçi kasapları gösteren liste, kapalı olan kasap dükkanlarının camına asıldı.

Kasap esnafı Ahmet Özgül, AA muhabirine, 30 yıldır kasaplık yaptığını belirterek, "30 yıldır tatil, dinlenme ve ailemize zaman ayırma imkanımız yok. Esnaf arkadaşlarımızla aldığımız ortak karar gereği, 28 Nisan Pazar günü itibarıyla nöbetçi kasap uygulamasına geçiyoruz. Pazar günleri iki arkadaşımız nöbetçi olacak. Her gün açık kalmak bizler için yorucu oluyor. Personelimiz hafta sonu izinli oluyor ama biz dükkanımızı açıyorduk." dedi.

İlk nöbetçi olacak esnaftan Şerif Öngel ise nöbet uygulaması sayesinde hem vatandaşların mağdur olmayacağını hem de kendilerinin istirahat etme imkanı bulacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Havza Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı final mi yapıyor? Yargı bitiyor mu 2024? Teşkilat final mi yapıyor? Teşkilat bitiyor mu 2024? Korkma Ben Yanındayım final mi yapıyor? Korkma Ben Yanındayım bitiyor mu 2024? Üç Kız Kardeş final mi yapıyor? Üç Kız Kardeş bitiyor mu 2024? Kardeşlerim final mi yapıyor? Kardeşlerim bitiyor mu 2024? Gönül Dağı final mi yapıyor? Gönül Dağı bitiyor mu 2024? 27-28 Nisan Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27-28 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 27 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 27-28 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title