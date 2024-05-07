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Trendyol Süper Lig'in 36. Haftasında Alanyaspor-Beşiktaş Maçının Biletleri Satışa Çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu. Alanyaspor, 12 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Müsabakanın bilet fiyatları da açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın biletleri satışa sunuldu.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.

Müsabakanın bilet fiyatları şu şekilde:

"VIP Tribünü: 5 bin TL

Maraton Tribünü: Bin TL

Güney ve Kuzey Kale Arkası Tribünü: 500 TL

Misafir Tribünü: 650 TL"

Mücadele öncesinde Alanyaspor ligde 49 puanla averajla 6. sırada, Beşiktaş ise 54 puanla 5. sırada yer alıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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