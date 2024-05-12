Bu günlerde havaların sık sık değişmesi nedeniyle kullanıcılar, özellikle sabah saatlerinde "BUGÜN hava nasıl olacak, kaç derece olacak, yağmur yağacak mı? 12 Mayıs Pazar günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl?" gibi soruların yanıtlarını arıyorlar. Peki, Bugün Ankara'da yağmur var mı? 12 Mayıs Pazar bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

BUGÜN ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?

Ankara'da Pazar günü saat 12.00 ile 24.00 arasında hava durumu oldukça değişken olacak gibi görünüyor. Güne sağanak yağışlarla başlayacak olan saatlerde, sıcaklık 12°C olacak ve hissedilen sıcaklık da aynı olacak. Nem oranı %60 civarında seyrederken rüzgarın yönü belirtilmemiş, ancak ortalama rüzgar hızı 18 km/sa ve maksimum rüzgar hızı 35 km/sa olacak. Saat ilerledikçe yağış devam edecek ancak saat 18.00'den itibaren parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Sıcaklık ve hissedilen sıcaklık hala 12°C seviyesinde olacak, nem oranı artarak %67'ye yükselecek. Rüzgarın hızı da azalarak ortalama 8 km/sa, maksimum 23 km/sa olacak. Gece saatlerine doğru bulutlar dağılacak gibi görünüyor ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık ve hissedilen sıcaklık 12°C olarak sabit kalacak, ancak nem oranı artarak %72'ye ulaşacak. Rüzgarın hızı da daha da azalarak ortalama 7 km/sa, maksimum 15 km/sa olacak.