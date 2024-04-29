Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
Trendyol Süper Lig'de 36. haftasının programı belli oldu. Bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kaldı. Kritik haftalara girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, maç tarihleri ve saatlerine ilişkin radikal bir karar aldı.
TÜM MAÇLAR 12 MAYIS'TA
Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre tüm maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
36. HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor
Trabzonspor-İstanbulspor
VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor
Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK
EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir
Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor
Corendon Alanyaspor-Beşiktaş
Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü
Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor