Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kaldı. Kritik haftalara girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, maç tarihleri ve saatlerine ilişkin radikal bir karar aldı.

TÜM MAÇLAR 12 MAYIS'TA

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre tüm maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

36. HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor

Trabzonspor-İstanbulspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor