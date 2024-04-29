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Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

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Trendyol Süper Lig'de 36. haftasının programı belli oldu. Bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Şampiyonluk ve kümede kalma yarışının nefes kestiği Trendyol Süper Lig'de bitime 4 hafta kaldı. Kritik haftalara girilirken Türkiye Futbol Federasyonu, maç tarihleri ve saatlerine ilişkin radikal bir karar aldı.

TÜM MAÇLAR 12 MAYIS'TA

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre tüm maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

36. HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor

Trabzonspor-İstanbulspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor

Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Trendyol Spor Haberler

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Yorumlar (6)

Kadir Tokay:

Mantıklı

15
3
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Ali Kerem:

sibep

1
13
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Murat Celik:

daha çok şike yapılsın diye mi

0
3
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VATANSEVER:

saçma

1
1
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Hakan Acar:

Bir tek bizim ülkede var bu. İnsanımıza güvenmiyor muyuz? Şike yaparlar mı diyoruz. Ben yayıncı kuruluşa para veriyorum tüm maçları izlemek için neden hakkım elimden alınıyor. Adalet bu şekilde göstermelik olmaz. Kendi ülke insanınıza güvenin biraz.

2
0
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Sedat A.:

Haftada dört gün maç izlemek için para verdim diğer üç gün yayıncı kuruluştan iade istiyorum benim suçum ne?

0
0
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