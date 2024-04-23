Üye Girişi
Haberler

49. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nda Çin'den 70 altın ve 97 gümüş madalya kazanıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazar günü sona eren 49. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nda Çin'den gelen icatlar 70 altın ve 97 gümüş madalya kazandı. Buluşlar makine, metalürji, tıp, çevre koruma, yenilenebilir enerji, elektronik, inşaat ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsıyor. 1970'lerde kurulan Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı, dünyanın en uzun ve en büyük icat fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İsviçre'nin Cenevre kentinden bildiriyor. (XHTV)

ÇEKİM TARİHİ: 21 Nisan 2024

1. 49. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'ndan çeşitli görüntüleri

Pazar günü sona eren 49. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'nda Çin'den gelen icatlar 70 altın ve 97 gümüş madalya kazandı.

Buluşlar makine, metalürji, tıp, çevre koruma, yenilenebilir enerji, elektronik, inşaat ve ulaşım gibi çeşitli alanları kapsıyor.

1970'lerde kurulan Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı, dünyanın en uzun ve en büyük icat fuarlarından biri olma özelliğini taşıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İsviçre'nin Cenevre kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

İsviçre Cenevre Gümüş Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı açık mı? 1 Mayıs kutlamalarına izin verilecek mi? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title