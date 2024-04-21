GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki!

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GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI

21 Nisan 2024 Pazar günü, Gençlerbirliği ile Erzurumspor arasında Trendyol 1. Lig maçı oynanacak. Karşılaşma saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports Max 1 ile TRT Spor Web kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports Max 1'i Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlemek mümkün olacak. TRTSpor Web ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Maç, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek.