BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI: Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki!

Bodrumspor– Ç. Rize spor maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Bodrumspor - Ç.Rize spor canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. 21 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bodrumspor- Kocaeli spor spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Bodrumspor – Şanlıurfaspor maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Bodrumspor Şanlıurfaspor canlı yayın linki!

BAŞAKŞEHİR – Ç.RİZESPOR CANLI

21 Nisan 2024 tarihinde Bodrumspor ile Şanlıurfaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı saat 13:30'da başlayacak. Maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlemek mümkün olacak. Karşılaşma, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TRT Spor, Türksat 3A ve Türksat 4A uyduları üzerinden izlenebilir. Türksat 3A uydusu için, frekans 11054 V, sembol oranı 30000, FEC değeri 3/4 ve yüksek çözünürlük (HD) ile yayın yapmaktadır. Türksat 4A uydusu üzerinden ise, frekans 11794 V, sembol oranı 30000, FEC değeri 3/4 ve hem standart hem de yüksek çözünürlük (SD/HD) seçenekleri bulunmaktadır.