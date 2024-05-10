Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Avrupa Okçuluk Federasyonu tarafından Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada, bireyselde 3 sporcunun madalya finallerine yükseldiğini duyurdu.

FİNAL 12 MAYIS'TA

Klasik yay erkekler kategorisinde Mete Gazoz, sırasıyla Lüksemburg sporcusu Pit Klein'i 6-0, Hollandalı Steve Wijler'ı 6-0, yine Hollandalı Gijs Broeksma'yı 6-0 ve yarı finalde de Fransız Baptiste Addis'i 7-1'lik skorlarla eleyerek finale yükseldi. Mete, 12 Mayıs Pazar günü finalde Sloven Den Habjan Malavasic ile karşılaşacak.

HAZAL VE EMİRCAN, BRONZ MADALYA MAÇINA ÇIKACAK

Makaralı yay kadınlar kategorisinde Hazal Burun ile makaralı yay erkekler kategorisinde Emircan Haney ise bronz madalya maçına çıkacak. Milli okçular, dün klasik yay ile makaralı yay karışık takımda, iki bronz madalya maçına çıkmaya hak kazanmıştı. Şampiyonada takımların yanı sıra yarın makaralı yay, 12 Mayıs Pazar günü ise klasik yay finalleri yapılacak.