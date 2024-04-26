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Bandırmaspor-Kocaelispor maçını hakem Alpaslan Şen yönetecek

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Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.

Bandırmaspor-Kocaelispor maçını hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Kocaelispor ile oynayacağı müsabakada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 28 Nisan 2024 Pazar günü oynanacak olan maçı A klasman Trabzon hakemi Alpaslan Şen'in yöneteceğini duyurdu.

Alpaslan Şen'in yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Samet Özkul yapacak. Dördüncü hakem ise Erdal Yılmaz olacak. Bandırmaspor, geçen haftaki Tuzlaspor maçını 1-1 berabere tamamlamıştı. Ligde 7. sırada bulunan Bandırmaspor, 32. hafta mücadelesine 47 puanla giriyor. Kocaelispor-Bandırmaspor karşılaşması, 28 Nisan 2024 Pazar günü saat 13.00'te Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleşecek. Deplasmanda oynayacak olan Bandırmaspor, maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Trabzon Türkiye Kocaeli Futbol Spor Güncel Haberler

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