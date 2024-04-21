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Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

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21 Nisan Pazar günü oynanacak olan Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hakkında detaylar merak konusu oldu. Trendyol 1. Lig maçı, 21 Nisan 2024 tarihinde saat 13:30'da başlayacak. Peki, Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

21 Nisan Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bodrumspor - Şanlıurfaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bodrumspor - Şanlıurfaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

BODRUMSPOR - ŞANLIURFASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

21 Nisan 2024 tarihinde Bodrumspor ile Şanlıurfaspor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı saat 13:30'da başlayacak. Maçı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlemek mümkün olacak. Karşılaşma, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek.

TRT Spor, Türksat 3A ve Türksat 4A uyduları üzerinden izlenebilir. Türksat 3A uydusu için, frekans 11054 V, sembol oranı 30000, FEC değeri 3/4 ve yüksek çözünürlük (HD) ile yayın yapmaktadır. Türksat 4A uydusu üzerinden ise, frekans 11794 V, sembol oranı 30000, FEC değeri 3/4 ve hem standart hem de yüksek çözünürlük (SD/HD) seçenekleri bulunmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
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