2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? Anneler gününe kaç gün kaldı? #10084

Her yılın mayıs ayının ikinci Pazar günü olarak belirlenmesi, dünya genelinde annelerin önemini vurgulamak için bir gelenek haline geldi. Bu tarih, annelerimizin özveri dolu varlıklarını anmak ve onlara minnettarlığımızı göstermek için bir anlam taşıyor. 2024 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE? Anneler gününe kaç gün kaldı? İşte ayrıntılar...

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Bu yıl Anneler Günü, 12 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Mayıs ayının ikinci Pazarı, dünya genelinde annelerin sevgi ve özverisini kutlamak için ayrılmış özel bir gün olarak kabul ediliyor. Bu tarih, annelerimize olan minnettarlığımızı ifade etmek ve onların önemini vurgulamak için bir fırsat sunuyor. Anneler Günü, annelere duyduğumuz saygı ve sevgiyi göstermek için değerli bir zaman dilimi oluşturuyor.

ANNELER GÜNÜ TARİHÇESİ

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. En yaygın şekliyle Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanmaktadır.