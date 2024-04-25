Antalya'da Uluslararası Çocuk Kupası Eskrim Turnuvası Başladı

Eskrimde Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da başladı.

Arena Spor Salonu'nda düzenlenen 10 ve 12 Yaş Altı Uluslararası Çocuk Kupası ile Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'na, 16 ülkeden 1500 sporcu katılıyor.

Epe, flöre ve kılıç branşlarında gerçekleştirilecek organizasyon, 28 Nisan Pazar günü sona erecek.