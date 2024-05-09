19 Mayıs Konserleri 2024! Ücretsiz 19 Mayıs'ta hangi sanatçılar konser verecek? İstanbul, Ankara, İzmir etkinlikleri nerede olacak?

19 Mayıs'ta İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi sanatçı konser vereceği araştırılırken etkinliklerin nerede olacağı merak ediliyor. Ülke genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram sevinçle kutlanırken 19 Mayıs ücretsiz konserler 2024 gündeme geliyor. 19 Mayıs hangi sanatçı nerede konser verecek?

19 MAYIS ÜCRETSİZ KONSERLER 2024

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ücretsiz konserlerin nerede olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl mutluluk ve heyecanla kutlanacak olan 19 Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de etkinlik takvimleri oluşuyor.

19 MAYIS'TA HANGİ SANATÇI NEREDE KONSER VERECEK?

19 Mayıs'ta ücretsiz konser verecek olan sanatçılar gündeme geliyor. Bununla birlikte, büyükşehirlerin konser takvimi yeni oluşmakta. İstanbul'da 19 Mayıs Pazar günü, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verecektir.

Ankara'da 19 Mayıs Pazar günü, Opera Sahnesi'nde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Konseri" verilecektir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında ücretsiz konser ve etkinlik takvimi resmi olarak açıkladığında haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL ÜCRETSİZ KONSERLER İÇİN TIKLAYINIZ