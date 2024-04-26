Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, pazar günü koşulacak

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, 28 Nisan Pazar günü koşulacak. Dünyanın en iyi 11, Avrupa'nın da 4 'Gold Label' yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu, 10K ve 21K kategorilerinde koşulacak.

72 farklı ülkeden katılımın olduğu maratonu, toplam 14 bin kişinin bitirmesi bekleniyor. Maratonda 21'i kadın 68 elit atlet, birincilik için yarışacak.

Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoru unvanına sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada parkurunda "En Hızlı Yarı" sloganıyla koşulacak. 2021 yılında kadınlarda Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1: 04: 02'lik dereceyle kırdığı dünya rekoruyla uluslararası dikkatleri üzerine çeken organizasyon, Türkiye'de 16 yaş ve üstü atletlerin koşacağı ilk 21K maratonu olarak da adını tarihe yazdıracak. Maratona, 16-18 yaş arası yaklaşık 2 bin koşucu katılacak.

Türkiye şampiyonluğu ve olimpiyata kota

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu aynı zamanda Türkiye Yarı Maraton Şampiyonası'nı da içeriyor. Yarışta birinci olacak erkek ve kadın Türk atletler, "2024 Türkiye Yarı Maraton Şampiyonu" unvanını alacak. Maratonda 5'i erkek 7 Türk elit atlet katılacak.

Diğer yandan İstanbul Yarı Maratonu'nda yapılacak iyi dereceler elit atletlere dünya sıralamasında Olimpiyat kotası alma şansı da sağlayabilecek. Erkeklerde halen 10 atletin dünya sıralaması kategorisinden Olimpiyat kotası alma şansı bulunuyor. Bugüne kadar 70 atlet Olimpiyat barajı derecesi olan 2: 08: 10'u geçti.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'na bu yıl, kişisel en iyi dereceleri 1: 01: 00'ın altında olan 17 erkekle, 1: 08: 00'ın altında olan 7 kadın atlet katılacak. İstanbul Maratonu'nun son şampiyonu Kenyalı Panuel Mkungo yarışacak. Eğer yarı maratonu da kazanırsa iki maratonu da kazanan ilk erkek atlet olacak. Kenyalı Ruth Chepngetich 2018'de İstanbul Maratonu'nu, 2021'de de dönemin dünya rekorunu kırıp İstanbul Yarı Maratonu'nu kazanarak kadınlarda duble yapan ilk atlet olmuştu.

Geçen yılın ikincisi Faslı Hicham Amghar, 2019'daki 59: 17'lik derecesiyle dikkatleri üzerine çeken Etiyopyalı Solomon Berihu; listedeki 59: 25 ile en iyi ikinci dereceye sahip olan Kenyalı Edmond Kipngetich, Barselona'da 59.30 ile kariyerinin en iyi derecesini koşan Etiyopyalı Dinkalem Ayele; sürpriz beklenen Kenyalı Laban Kipkemboi ve Afrikalılara rakip olması umulan Kanadalı Cameron Levins de İstanbul'da koşacak.

Kadınlarda ise geçen yıl Barselona'daki 1: 05: 46'lık derecesiyle yıldızı parlayan Gladys Chepkurui, derecelerini sürekli geliştiren Etiyopyalı Fikrte Wereta; listede derecesi en iyi olan atletler.

Start Yenikapı'dan 09.15'te verilecek

İstanbul Yarı Maratonu'nda atletler, Yenikapı'dan saat 09.15'te start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü'nden sonra Galata Köprüsü'nden Karaköy'e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak olan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan yine bir "U" dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek. 10K yarışına ise Yenikapı'da saat 08.00'de start verilecek. Sarayburnu'ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı'da sona erecek. 10K katılımcılar için zaman sınırı 1,5 saat, 21K içinse 3,5 saat olacak.

Maratonda binlerce görevli çalışacak

On binlerce kişinin koşacağı maratonun sağlıklı bir şekilde organize edilmesi için binlerce kişi de sahada çalışacak.

Yaklaşık 500 gönüllünün destek vereceği yarı maratonda İstanbul Emniyet Müdürlüğü de 800 güvenlik görevlisiyle alanda olacak. 350 sağlık personelinin hazır bulunacağı koşuda, diğer dış birimler ve Spor İstanbul personeliyle birlikte toplamda 2 bin 743 kişi görev yapacak.

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu, bir yanda sportif rekabet ve bireysel meydan okumalara sahne olurken, diğer yandaysa bir yardımseverlik yarışına da vesile olacak. Bu yıl 34 Sivil Toplum Kuruluşu adına bin 500 gönüllü, bağış toplamak için koşacak. Yarı maratonda 2020-2023 arasında yaklaşık 12 milyon liralık bağış toplandı.

Toplam 8 milyon lira dağıtılacak

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu'nda dereceye girecek atletlere verilecek para ödülleri de açıklandı. Elit kadın ve erkek atletlerin birincisine 15'er bin dolar verilecek. Tüm kategorilerde dağıtılacak muhtemel toplam para ödülü 8 milyon 6 bin lira olacak. Genel klasmanda dereceye giren kadın ve erkeklerde ilk 8 sporcuya şu ödüller verilecek:

1. 15 bin Dolar

2. 10 bin Dolar

3. 8 bin Dolar

4. 6 bin Dolar

5. 5 bin Dolar

6. 4 bin Dolar

7. 3 bin Dolar

8. 2 bin Dolar

Böylece ilk sekiz için erkek ve kadınlarda toplam 106 bin dolar para ödülü dağıtılacak. Yarı maratonda parkur rekoru kırılırsa bonus ödül de verilecek.

Erkekler kategorisinde yarışın kazananı 59 dakika 15 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa kadınlarda ise, 1 saat 4 dakika 2 saniyeden daha iyi bir süre ile koşarsa 3 bin dolar bonus verilecek.

Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılırsa 10 bin dolar bonus verilecek.

Türk atletlere toplam 200 bin lira

Türk sporcularda kadın ve erkeklerde ilk 5'e girecek sporculara toplam 200 bin lira ödül dağıtılacak. Sıralamaya göre ödüller şöyle:

1. 30 bin TL

2. 25 bin TL

3. 20 bin TL

4. 15 bin TL

5. 10 bin TL

Türkiye İş Bankası 19. İstanbul Yarı Maratonu atletler listesi:

Erkek Elit Atletler

1. Solomon Berihu - Etiyopya

2. Edmond Kipngetich - Kenya

3. Dinkalem Ayele - Etiyopya

4. Solomon Kipchoge - Kenya

5. Benard Biwott - Kenya

6. Antony Kimtai - Kenya

7. Tadesse Abraham - İsviçre

8. Hicham Amghar - Fas

9. Hillary Kipchumba - Kenya

10. Abraham Kipyatich - Kenya

11. Gemechu Bute - Etiyopya

12. Ali Kaya - Türkiye

13. Cameron Levins - Kanada

14. Vincent Mutai - Kenya

15. Edward Zakayo Pingua - Kenya

16. Benard Sang - Kenya

17. Juan Antonio Perez - İspanya

18. Albert Rop - Bahreyn

19. Mathew Samperu - Kenya

20. Tegegn Tamerat - Etiyopya

21. Ashenafi Moges - Etiyopya

22. Panuel Mkungo - Kenya

23. James Kipkogei Kipkoech - Kenya

24. Cornelius Kipkogei - Kenya

25. Anthony Kipchirchir - Kenya

26. Laban Kipkemboi - Kenya

27. Daniel Mateo - İspanya

28. Kipsambu Kimakal - Kenya

29. Marcelo Laguera - Meksika

30. Ramazan Özdemir - Türkiye

31. Nicolae Alexandru Soare - Romanya

32. Hüseyin Can - Türkiye

33. Halil Yaşın - Türkiye

34. Tewelde Menges - Büyük Britanya

35. Ahmet Alkanoğlu - Türkiye

36. Eduardo Terrance Garcia - Virjin Adaları

37. Mitja Krevs - Slovenya

38. Dillon Cassar - Malta

39. Üzeyir Söylemez - Türkiye

40. Edwin Kipkomei Seko - Kenya

41. Abraham Akopesha - Kenya

42. Michael Mutai - Kenya

43. Paul Tiongik - Kenya

44. Cornelius Kipkoech - Kenya

45. Yibel Alamirew - Etiyopya

46. Mohammed Kemal Jema - Etiyopya

47. Dominick Kipkirui Bett - Kenya

Kadın Elit Atletler

1. Gladys Chepkurui - Kenya

2. Ftaw Zeray - Etiyopya

3. Betelihem Afenigus - Etiyopya

4. Aberash Shilima - Etiyopya

5. Anchinalu Dessie - Etiyopya

6. Zewditu Aderaw - Etiyopya

7. Betty Chepkemoi Kibet - Kenya

8. Ruth Jebet - Bahreyn

9. Zinashwork Yenew - Etiyopya

10. Meseret Dinke - Etiyopya

11. Amina Bettiche - Cezayir

12. Birtukan Abera - Etiyopya

13. Özlem Kaya Alıcı - Türkiye

14. Liliana Dragomir - Romanya

15. Devora Avramova - Bulgaristan

16. Miriam Chebet - Kenya

17. Faith Jeruto Kipmaiyo - Kenya

18. Meraf Bahta - İsveç

19. Melkam Tesfahun - Etiyopya

20. Remziye Erman - Türkiye

21. Sheila Chelangat - Kenya

Erkek Sub-Elit Atletler

1. Murat Emektar - Türkiye

2. Mahsum Değer - Türkiye

3. Sebih Bahar - Türkiye

4. Hakan Tazegül - Türkiye

5. Recep Berk Şenyurt - Türkiye

6. Mehmet Soytürk - Türkiye

7. Çağlar Kasım - Türkiye

8. Eser Kurt - Türkiye

9. Engin Özdaş - Türkiye

10. Anıl Koca - Türkiye

11. Mehmet Uslu - Türkiye

12. Mustafa Es - Türkiye

13. Sultan Orhan - Türkiye

14. Bahattin Üney - Türkiye - İSTANBUL