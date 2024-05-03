İstanbul hafta sonu yağmurlu mu? 4-5 Mayıs Cumartesi Pazar İstanbul yağmurlu mu?

Bu hafta sonu yağmur var mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta hava sıcaklıkları artarken hafta sonu hava durumu raporları araştırılıyor. Vatandaşlar internette en çok "İstanbul hava durumu! Bu hafta yağmur var mı? Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu! İstanbul meteoroloji" gibi soru ve konuları araştırmakta. Sel mi olacak? En fazla kaç derece olacak? 4-5 Mayıs Cumartesi PazarMeteoroloji 15 günlük hava durumu

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 4-5 Mayıs Cumartesi Pazar hafta sonu yağı bekleniyor. İşte hafta sonu hava durumu:

HAFTA SONU ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde hava tahmin uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Hafta sonu yağışların ülke genelinde görüleceğini belirten hava tahmin uzmanı Yavuz, "Hafta sonu cumartesi günü tüm yurtta, pazar günü ise güney ege kıyıları haricinde ülke genelinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesini beklemekteyiz" ifadesini kullandı.

Cumartesi günü Marmara'nın batısında Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini anlatan Yavuz, Doğu Akdeniz'in genelinde de gök gürültülü sağanak yağışların olacağını aktardı.

İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENTİSİ

İç Anadolu Bölgesi'nde ise Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini ifade eden Yavuz, "Orta ve Doğu Karadeniz'de de özellikle iç kesimlerinde lokal kuvvetli yağışlar görülecek. Doğu Anadolu'nun hemen hemen genelinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Sıcaklıkların cumartesi günü ülke genelinde düşeceğini vurgulayan Yavuz, "Pazar günü ise kuvvetli poyrazla birlikte batı bölgelerimiz sıcaklıklarının bir miktar daha düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki hafta ülke genelinde sıcaklıklar oldukça düşecek. Bunun yanında pazar günü yağışlar da yine Doğu bölgelerimizde kuvvetli" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL

İstanbul'un hava durumuna ilişkin ise yağışların görüleceğini açıklayan Hava Tahmin Uzmanı Yavuz, "Sıcaklıklar 17-18 dereceler civarında. Çarşamba gününe kadar 17-18 dereceler civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 12-13 dereceler civarında. Dikkat ederseniz geceyle gündüz arasında fazla bir fark yok" kaydetti.

ANKARA

Ankara'da da sıcaklıkların düşeceğini söyleyen Yavuz, "Sıcaklıklar 17-18 derecelere düşüyor. Gece sıcaklıklarındaki düşüş biraz daha hızla Başkent Ankara'da. Pazar'ı pazartesiye bağlayan gece 2 dereceye kadar düşmesini beklemekteyiz" dedi.

15 İLE SARI KOD UYARISI

Beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il "sarı kod" ile uyarıldı. Yapılan uyarıda vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati olması istendi.