EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam ediyor
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, dar alan pas çalışmaları ve taktik maçıyla idmanı tamamladı. Sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj da takımla birlikte antrenmana katıldı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de 5 Mayıs Pazar günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından dar alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.
Bu arada sakatlığı bulunan golcü oyuncu Rey Manaj da takımla idmana katıldı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Galatasaray ile EMS Yapı Sivasspor, 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.