Pazar günleri döviz büroları açık mı? Döviz bürosu Cumartesi ve pazar günleri çalışıyor mu 2024?

Döviz bürosu kaçta açılır? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Döviz bürolarında işi olan vatandaşlar hafta sonu, Cumartesi-pazar günleri, Döviz büroları çalışıp çalışmadıklarını merak ediyor. Peki, Pazar günleri döviz büroları açık mı? Döviz bürosu Cumartesi ve pazar günleri çalışıyor mu 2024? İşte Döviz bürolarının çalışma saatleri...

PAZAR GÜNLERİ DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Döviz büroları genel itibariyle cumartesi ve pazar günleri yani hafta sonu kapalı durumdadır. Genel olarak dememizin sebebi bazı döviz bürolarının cumartesi ve pazar günleri de hizmet sunmakta ısrar etmeleridir. Ancak bunların sayısı oldukça azdır.,

DÖVİZ BÜROSU KAÇTA AÇILIR?

Ülkemizde hizmet vermekte olan döviz büroları sabah saat 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlarlar ve akşam saat 19:00 ile 20:00 saatleri arasında kapanırlar. Kapanış saatlerinin farklı olması özel sektörde hizmet veren kurumlar olmalarından kaynaklanmaktadır. Ancak 20:00'dan sonra açık olmaları da ayrıca yasaktır. Döviz büroları sabahları Merkez Bankası ile beraber açılır. Çünkü piyasalar da bu saatte açılmakta ve anlık döviz kurları düşerek işlemler başlamaktadır.