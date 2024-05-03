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Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kaleli pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç yaptı. Hakan Arslan ise fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek. Galatasaray ile Sivasspor, 05 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak.

Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kaleli pas çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise taktik maç yaptı.

Hakan Arslan ise fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Galatasaray ile Sivasspor, 05 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakan Arslan Bülent Uygun Galatasaray Sivasspor İstanbul Spor Güncel Haberler

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