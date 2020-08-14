Cinayet zanlısı kadın tutuklandı
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Cinayet zanlısı kadın tutuklandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurup öldüren kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet zanlısı kadın tutuklandı
14.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 14.08.2020 19:31

Sivas'ın Kangal ilçesinde tartıştığı kişiyi başından vurup öldüren kadın çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz gün yaşanan olayda Kader A. isimdi kadın, Kangal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek Mehmet Polat'ı Sivas-Malatya kara yolundaki hafif ticari araçta başından silahla vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, Polat'ın cansız bedenini buldu. K.A., tamamlanan ifade sürecinin ardından adli makamlara sevk edildi. Tutuklanarak Sivas Cezaevine gönderildi. KA.'nın ifadesinde, Polat'ın kendisine özel fotoğrafları ile şantaj yaptığı için cinayeti işlediğini belirttiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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