Çamlıca Gişeleri'nde bayramın son gününde polis denetimi İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayramın son gününde Çamlıca Gişeleri'nde denetimler yaptı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayramın son gününde Çamlıca Gişeleri'nde denetimler yaptı. Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimler havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramının son gününde tatilcilerin İstanbul'a dönüşleri başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca Gişeleri'nde denetim gerçekleştirdi. Polis helikopterinin de katıldığı denetimlerde, araçlardaki çocuklara da kurallara uymadıkları takdirde ailelerini uyarmaları için düdük hediye edildi. Öte yandan ekipler, düdüğün yanı sıra trafik kurallarının yazılı olduğu broşürleri de çocuklara ve sürücülere dağıttı.

- İstanbul

Kaynak: DHA