Alanya'da Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İki yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ve 8 arazöz ile müdahale edilen yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan tahrip oldu.