Haberler ›› Ekonomi ›› Kayseri'de 15 Kadına 75 Arı Kovanı Hibe Edildi

Kayseri'de 15 Kadına 75 Arı Kovanı Hibe Edildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, Çamlıca Mahallesi'nde ikamet eden 15 kadın üreticiye, içinde arı bulunan 75 kovan hibe etti. Programa ilçe yöneticileri ve kadınlar katıldı.