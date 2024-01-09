Batman'da Rögar Kapağı Çalma Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Batman'da merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan bir sokaktaki rögar kapağının çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı. İki hırsızın çekçek yardımıyla kapağı çıkardığı ve hızla uzaklaştığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da iki hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan sokaktaki rögarın açık olduğunu fark eden sokak sakinleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra durumu belediyeye bildirdi. Sokakta bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte rögarın metal kapağının çalındığı ortaya çıktı. Görüntülerde çekçek yardımı ile atık toplayan iki kişinin sokağa girdikten sonra yaptıkları gözlemin ardından kapağı sökerek yerinden çıkardığı ardından çekçeğe yükleyerek sokaktan hızlıca uzaklaştığı görüldü.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN