Kadınlar Hentbol Süper Ligi Final Serisi ve Sıralama Etabı Maç Programı Açıklandı

Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023-2024 Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Armada Praxis Yalıkavak ile Yenimahalle Belediyespor arasında oynanacak "şampiyonluk etabı" maçları ile lig sıralamasının belirleneceği "sıralama etabı" karşılaşmalarının programı açıklandı.

Şampiyonluk etabındaki 5 maçlık seride 3 galibiyete ulaşan takımın sezonu lider tamamlayacağı finallerde ilk iki ve gerekirse 5'nci maç, normal sezonu üst sırada bitiren Armada Praxis Yalıkavak'ın, üçüncü ve gerekirse dördüncü karşılaşma ise Yenimahalle Belediyespor'un sahasında oynanacak.

Final serisinde ilk karşılaşma 19 Mayıs Pazar günü Bodrum'da yapılacak.

Ligde Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor ise 3 maçlık seride 3'üncülük için mücadele edecek.

Kadınlar Hentbol Süper Ligi final serisi ve sıralama etabı maç programı şöyle:

Şampiyonluk etabı

19 Mayıs Pazar:

14.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

21 Mayıs Salı:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

24 Mayıs Cuma:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

26 Mayıs Pazar:

18.00 Yenimahalle Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

29 Mayıs Çarşamba:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

3'üncülük etabı

18 Mayıs Cumartesi:

15.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

20 Mayıs Pazartesi:

16.00 Konyaaltı Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi Mavi)

23 Mayıs Perşembe:

17.00 Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor (Kastamonu Merkez)

5'incilik etabı

18 Mayıs Cumartesi:

16.00 Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (13 Şubat)

20 Mayıs Pazartesi:

16.00 Görele Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (13 Şubat)

23 Mayıs Perşembe:

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Görele Belediyespor (Mudanya)

7'ncilik etabı

18 Mayıs Cumartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

20 Mayıs Pazartesi:

16.00 Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Çamlıca)

23 Mayıs Perşembe:

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Celal Atik)