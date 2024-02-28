Ataşehir Çamlıca Gişelerinde Otomobil Yangını

Ataşehir Çamlıca gişelerinde bir araç alev alev yandı. Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ataşehir Çamlıca Gişeleri TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan bir otomobilde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar başka sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL