Arhavi'de HES ve taş ocakları protesto edilecek

Artvin Arhavi'de köylüler, HES ve taş ocaklarını protesto etmek için bir araya gelecek. Çamlıca Doğa Koruma Platformu, doğal güzellikleri ve doğal zenginlikleri korumak için bir çaba içinde olduklarını açıkladı.

Artvin Arhavi'de köylüler, HES ve taş ocaklarını protesto etmek için 23 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Çifteköprü'de bir araya gelecek. Çamlıca Doğa Koruma Platformu, tüm vatandaşları güç birliğine davet ederek "Doğal güzellikleri ve doğal zenginlikleri ile övündüğümüz Arhavi'mizi gelecek nesillere aynı şekilde koruyarak miras bırakabilmek için bir çabanın içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Artvin'de Arhavili köylüler, SAKA1-2 Regülatörü ve HES, Çamlıca 1-A Regülatörü ve HES ve taş ocaklarıyla doğaya verilen zararı protesto etmek için 23 Eylül Cumartesi saat 14.00'te Çifteköprü'de toplanacak. Protestoyla ilgili Çamlıca Doğa Koruma Platformu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Nice ırmaklar kurudu. Nice vadiler HES yolları uğruna dinamitlendi. Nice su yatakları ve kaynak suları dinamitler yüzünden yer değiştirdi. Yol açmak uğruna 'Orman'lar tahrip edildi. Doğa talan edildi. Yeşil enerji maskesiyle muazzam bir tabiat ve kültür parçalanmaya devam ediyor. Taş ocaklarının havza genişletmesi için atılan dinamitler de eklenince vadiler hem sudan hem yeşilinden hem de yaşamdan oluyor.

"DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖVÜNDÜĞÜMÜZ ARHAVİ'MİZİ GELECEK NESİLLERE MİRAS BIRAKABİLMEK İÇİN BİR ÇABANIN İÇİNDEYİZ"

Arhavi HES'lere, taş ocaklarına kurban edilerek doğal dokuda geri dönülmez yaralar açılmaya; yoksullaştırılmaya, kuraklaştırılmaya devam ediyor. Doğal güzellikleri ve doğal zenginlikleri ile övündüğümüz Arhavi'mizi gelecek nesillere aynı şekilde koruyarak miras bırakabilmek için bir çabanın içindeyiz. Arhavi'de SAKA 1-2 Regülatörü ve Hes, Çamlıca 1-A Regülatörü ve Hes, taş ocakları üzerinden yapılan tahribat devam ediyor. 23 Eylül Cumartesi saat 14.00'te Çifteköprü'de mevcut durum, yeni açılan ihaleler ve hukuki süreçlerle ilgili halkı bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. Sizi sesimizi daha gür biçimde duyurabilmek ve Artvin'i 'kuraklaştırma politikası'na kurban etmemek için güç birliğine davet ediyoruz."