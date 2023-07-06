Üsküdar'da Otomobil Kazası: 3 Kişi Yaralandı
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Üsküdar otomobiliyle Çamlıca Libadiye Tüneli'nden çıkan sürücüsü, Bulgurlu kavşağa hızla girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından ağaca çarparak savruldu. Kazada otomobil içindeki 3 kişi yaralandı.
ÜSKÜDAR otomobiliyle Çamlıca Libadiye Tüneli'nden çıkan sürücüsü, Bulgurlu kavşağa hızla girdiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından ağaca çarparak savruldu. Kazada otomobil içindeki 3 kişi yaralandı.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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