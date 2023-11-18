İstanbul'da Sanat Sergisi: FEYZ

İstanbul'da düzenlenen FEYZ sergisi, hat, tezhip, ebru, minyatür, çini ve seramik sanatlarında 215 eseri bir araya getiriyor. Sergi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda 17 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

İstanbul'da hat, tezhip, ebru, minyatür, çini ve seramik sanatlarında 215 eserin yer aldığı "FEYZ" sergisi, Büyük Çamlıca Camisi Sergi Salonu'nda 17 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Tiryakiart Sanat Atölyesi'nden Ayten Tiryaki ve öğrencilerinin hazırladığı sergide ayrıca Albayrak Grubu Hat Eserleri Koleksiyonu'ndan da birçok eser beğeniye sunuluyor.

Beş kuşak sanatkarın katılımıyla gerçekleştirilen sergide, 36 hattat tarafından ortaklaşa yazılarak üç müzehhibe eliyle tezhiplenen Mushaf'ı Şerif başlıca eserlerden biri olarak yer alıyor.