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Filistin İnisiyatifi, Büyük Çamlıca Camisi'nde 'Gazze İçin Çocuk Buluşması' Programı Düzenledi

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Filistin İnisiyatifi, Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen 'Gazze İçin Çocuk Buluşması' programına çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı. Programda, şehit olan askerler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi. Çocuklar, Filistinlilere destek olmak amacıyla afişleri boyadı.

Filistin İnisiyatifi, Büyük Çamlıca Camisi'nde "Gazze İçin Çocuk Buluşması" programı düzenledi.

Caminin 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'ndan düzenlenen programa, çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

Etkinliğe katılan çocuklardan hafız Mehmet Kerem Keskin'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan programda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler ve Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programda çocukları temsilen konuşan Ayşe Seher Likoğlu, şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyerek, "Şu anda bizi savunan her bir askerimizin zaferle dönmesi için biz çocuklar dua ediyoruz." dedi.

Türkiye'de bunlar yaşanırken akıllarına Filistinlilerin geldiğini vurgulayan Likoğlu, bebeklerin, çocukların ve anne-babaların, evleri yıkılmış, soğukta kalmış ve yiyecek içecekleri ellerinden alınmış bir halde hayatta kalmaya çalıştıklarını ifade etti.

Likoğlu, bir taraftan bu zulmü seyreden ve destekleyen zalimlerin olduğunu, diğer taraftan da zulme karşı çıkan, gösteri düzenleyen ve bir araya gelen güzel insanların bulunduğunu, kendi taraflarının ise adaletten, insanlıktan ve doğrudan yana olduğunu kaydetti.

"Yakın zamanda inşallah özgür Filistin'de bir araya geleceğiz"

Kötülükler, haksızlıklar ve zulüm bitene dek mücadelelerine devam edeceklerini belirten Likoğlu, şöyle konuştu:

"Bu mücadeleyi verirken her adımın önemli olduğunu unutmayacağız. Herkesi mücadelemize destek vermeye çağıracağız. Mücadelemizin zaferle sonuçlanacağını biliyoruz. Çünkü kötülük hep yenilir. Bir araya gelip güçlerini birleştiren, dua edip gayret eden iyiler hep kazanır. Unutmayan, alışmayan, ihmal etmeyen iyiler hep kazanır. Bu sebeple biz de bir araya geleceğiz, dua edeceğiz, gayret edeceğiz, unutmayacağız, alışmayacağız, ihmal etmeyeceğiz ve yakın zamanda inşallah özgür Filistin'de bir araya geleceğiz."

Programda, "Sertaç Abi" olarak tanınan dijital içerik üreticisi Sertaç Güngör çocuklara Filistinlilere destek olmaları için tavsiyelerde bulundu. Yazar Merve Gülcemal de çocuklara Filistin'le ilgili masal anlattı.

Çocuklar, etkinlik kapsamında salonun girişinde yer alan "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Özgür Filistin" yazılı afişleri boyadı. Boyanan afişler programın ardından Büyük Çamlıca Camisi'nin içinde sergilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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