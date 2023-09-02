ADANA'NIN ÇAMLICA ARSALARINDA 30 YILLIK TARTIŞMA SON BULDU; İLK TEMELLER ATILDI

ADANA'nın 'akciğerleri' olarak nitelendirilen ve 30 yıldır rant tartışmasına konu olan Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Çamlıca arazileri, kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek inşaata açıldı.

ADANA'nın 'akciğerleri' olarak nitelendirilen ve 30 yıldır rant tartışmasına konu olan Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki Çamlıca arazileri, kentsel dönüşüm alanı ilan edilerek inşaata açıldı. Dönemin Adana Belediye Başkanı Selahattin Çolak'ın silahlı saldırıya uğramasına neden olan Çamlıca arazilerinde yapılacak lüks sitelerin ilk temeli atıldı.

Seyhan Nehri kıyısındaki, Çamlıca arsaları olarak bilinen 180 dönümlük yeşil alanın imara açılma tartışmaları 30 yıl öncesine dayanıyor. Dönemin Adana Belediyesi tarafından imar düzenleme çalışmasına 1993 yılında başlanan Çamlıca arazilerinin inşaata açılma girişimine sivil toplum kuruluşları tepki gösterdi. STK'lar, kentin akciğerleri olarak tanımlanan arazideki ormanın tehdit altında olması nedeniyle imar düzenlemesine karşı çıktı.

BELEDİYE BAŞKANINA SİLAHLI SALDIRI

Karşı çıkılmasına rağmen SHP'li Selahattin Çolak'ın Belediye Başkanlığı döneminde, emlak değeri çok yüksek olan yeşil alan, meclis tarafından konut alanına dönüştürüldü. Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine Çolak, imar değişikliği kararını sehven imzaladığını öne sürerek kararı yeniden meclise getirdi ve alan, tekrar yeşil alana dönüştürüldü. Bu sırada bölgede arsa toplayan simsarlar, 5 Nisan 1993'teki belediye encümen toplantısında Başkan Selahattin Çolak'a silahlı saldırı düzenlendi. Ancak sıkılan kurşun, Çolak'ın omzunu sıyırdı. Ardından arsa sahipleri tarafından konu yargıya taşınınca mahkeme Çamlıca arsalarının imarda konut alanı olduğunu onayladı. TMMOB'un girişimleriyle alan bir kez daha yargıya taşındı ve arsalar yeniden yeşil alan olarak tescillendi.

MANZARALI, LÜKS SİTELER YÜKSELECEK

Kentin gündeminden çıkan Çamlıca arsaları arazisi kapsamında kalan 400 hisse sahibinin yaşadığı müstakil evlerin de bulunduğu 74 dönümlük bölgenin, kentsel dönüşüm alanına çevrilmesi için yeniden çalışma başlatıldı. Geçen yıl merkez Yüreğir Belediyesi'nin hazırladığı ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nin imar planları kapsamında Köprülü, Sinanpaşa, Kazım Karabekir ve Hilton Oteli'nin karşısındaki hat, kentsel tasarım alanı ilan edildi. Ayrıca, bölgedeki ağaçlara zarar verilmeyeceği açıklandı.

EMLAK DEĞERİ YÜKSEK

Seyhan ile Yüreğir'i birbirine bağlayan, Türkiye'nin en büyük 4'üncü köprüsü özelliği taşıyan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün doğu ayağında bulunan, Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen karşısında yer alan ve 2 üniversite ile şehir merkezine yakınlığıyla çok değerli bir konuma sahip olan araziye ilk kazma vuruldu. 30 yıldır rant tartışmalarına sahne olan Seyhan Nehri ve orman manzaralı bölgedeki lüks sitelerin temel kazıları hızla sürüyor. 1,6 yoğunluğa sahip arazide, ileriki günlerde zemin + 12 katlı lüks siteler yükselecek. (DHA)