Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayram Denetimleri Gerçekleştirdi
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Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin işlek noktalarında denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların bayramını kutlayan polis ekipleri, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Sürücü ve yolcular ise emniyet kemeri takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı. Edirne'de ise yol yapım çalışmaları devam ediyor. Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca ve Gökçetepe köyleri arasındaki beton yol çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların yol yapım sezonu boyunca aralıksız süreceği belirtildi.
Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin işlek noktalarında denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların bayramını kutlaya polis ekipleri, kolonya ve şeker ikramında bulundu.
Denetimde sürücü ve yolcular, emniyet kemeri takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı.
Edirne'de yol yapım çalışmaları
Edirne İl Özel İdaresi ekiplerinin yol yapım çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 2023 yatırım programı kapsamında bulunan Keşan ilçesine bağlı Çamlıca ve Gökçetepe köyleri arasındaki beton yol çalışmalarını tamamladı.
Çalışmaların yol yapım sezonu boyunca aralıksız süreceği belirtildi.