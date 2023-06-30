Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Bayram Denetimleri Gerçekleştirdi

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla kentin işlek noktalarında denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların bayramını kutlayan polis ekipleri, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Sürücü ve yolcular ise emniyet kemeri takılması ve trafik kurallarına uyulması konusunda uyarıldı. Edirne'de ise yol yapım çalışmaları devam ediyor. Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca ve Gökçetepe köyleri arasındaki beton yol çalışmalarını tamamladı. Çalışmaların yol yapım sezonu boyunca aralıksız süreceği belirtildi.