Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı için kesim alanı hazırlıklarını tamamladı

Tepebaşı Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz ve huzur içinde yapabilmeleri için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim hizmeti sunulacak alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağını bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için oluşturulan kesim alanında hazırlıklarını tamamladı.

Tepebaşı Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz ve huzur içinde yapabilmeleri için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim hizmeti sunulacak alanda kesim işlemleri saat 08.00 itibarıyla başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağını bildirdi.

Kurban kesim alanı hakkında ayrıntılı bilgi almak vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne ulaşabilecek.