DESTİCİ: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 51 İLE 53 ARASI BİR OYLA İLK TURDA SEÇİMİ KAZANACAKTIR

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır"dedi

Mustafa Destici, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Destici'ye Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcıları Osman Tüfekçi, Selim Şimşek, Recep Tufan ile İl Başkanı Dursun Çağlayan ve milletvekili adayları eşlik etti. Destici, namazın ardından cemaat ile bayramlaştı. Mustafa Destici, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. " dedi.

"AZİZ MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN RAMAZAN BAYRAMI'NI TEBRİK EDİYORUM"

Destici "Öncelikle sizlerin, bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Lakin öncesinde biliyorsunuz. 6 Şubat depremiyle 11 ilimizi büyük yıkımlar meydana gelmişti. Orada hayatını kaybettiğimiz 50 bin candan fazlası var. Onlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. 100 binden fazla yaralımız vardı. Pek çoğu taburcu oldu. Ama hala hastanelerde tedavi görenler var. Onlara da Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Devletimiz, milletimizle birlikte tüm gücüyle deprem bölgesinde oldu. ve şu anda geldiğimiz noktada elhamdülillah açta açıkta bir vatandaşımız kalmadı. ya çadırlarda ya konteyner kentlerde, ya geçici konutlarda ya da misafirhanelerde, yurtlarda şu anda barındırılıyorlar. Ben bütün milletimizin her bir ferdinin de bu bayramı aileleriyle birlikte, sevdikleriyle birlikte huzur içerisinde geçirmesini de Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Biz burada emniyet içinde, güven içinde namazımızı eda ettik. Bayramlaşıyorsak bunu kahraman güvenlik güçlerimize borçluyuz. Şu anda sıfır noktalarında, sınırın sıfır noktalarında, en sarp yerlerde hatta sınır ötesinde devletimizin varlığının muhafazası, ülkemizin bütünlüğü için, sınırlarımızın, hudutlarımızın, güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerimizin öncelikle bayramını tebrik ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize saygılarımı sunuyorum." dedi.

"GERÇEKTEN BÜYÜK BİR GURUR TABLOSU"

Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni hakkında da konuşan Destici, "Dün tabii Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine biz de oradaydık. Gerçekten büyük bir gurur tablosu.Türkiye uzun yıllardır bu arayışlarını sürdürüyordu. Ama başarılı bir sonuç elde edememiştik. Ne zaman ki kendi sondaj gemilerimiz; Fatih, Yavuz, Kanuni Hem Karadeniz'e, hem Doğu Akdeniz'de Ege'de bu gaz aramalarına, petrol aramalarına, hidrolik karbon sondajlarına başladı. ve nihayetinde ilk meyvesini 2020 yılında Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında bulduk. ve orada Sayın Bakanımızın, kurumlarımızın yetkililerinin bildirdiğine göre 2.5 yıl gibi çok kısa süre denilebilecek bir sürede 4 bin metreden yani denizin 4 bin metre altından gazı çıkarıp şebekeye bağlamayı başardılar. Ben bütün bu işleri teşvik eden, bunlara riyaset eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, kurumlarımızın başında bulunan kardeşlerimize işçisinden, mühendisine emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

"BİZ KENDİMİZ ÇALIŞACAĞIZ. KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ, KENDİMİZ KAZANACAĞIZ"

Destici, "Buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na da tabii bayram sabahı çok siyasete girip böyle sert eleştiriler yapmak istemem. Sadece latife olsun diye söylüyorum. Biliyorsunuz kendisi bir ziyarette İngiltere'den 300 milyar dolar bulduğunu getireceğini söyledi. Tabii kaynağı belli değil. Kimden alacak kime verecek, hangi şartlarda alacak, yüzde kaçla borçlanılacak, karşılığında ne verilecek ? Bunların hepsi muamma. Fıkra gibi yani. Bunları bir açıklasa da biz öğrensek. Ama artık bizim o devirleri kapatmamız lazım. Yani dışarıdan böyle yüksek faizlerle ya da Türkiye'yi bir takım kararlara mahküm edecek bu tür parasal ilişkiler değil. Biz kendimiz çalışacağız. Kendimiz üreteceğiz, kendimiz kazanacağız. Şimdi burada 300 milyar dolardan bahsediyor. Aslında onun da aslı astarı yok ama burada çıkan gazın değeri 1 trilyon dolar. Kimseye minnet etmeden kendi gemilerimizle kendi sahamızda kendi şirketlerimiz, kendi mühendislerimizle çıkarıp işleteceğiz." şeklinde konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ 51 İLE 53 ARASI BİR OYLA İLK TURDA SEÇİMİ KAZANACAKTIR"

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de konuşan Destici, "Ben 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ülkemiz için, milletimiz için tüm vatandaşlarımız için hayırlı olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum. Tabii 14 Mayıs'ta iki sandık gelecek önümüze. Bir sandıkta Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Bizim Cumhur İttifakı partilerimizin ortak adayı mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz de seçimin bu ayağında Sayın Cumhurbaşkanımızın hem de ilk turda seçilmesi için arkadaşlarımızla birlikte sahada tüm gayreti gösteriyoruz ve inanıyorum ki benim sahada da gördüğüm budur. İnanıyorum ki, Sayın Cumhurbaşkanımız 51 ile 53 arası bir oyla ilk turda seçimi kazanacaktır. Tabi seçimin bir de ikinci ayağı var. O da milletvekili seçimleri. Burada da bizim ittifakımızda olan 4 parti de Büyük Birlik Partimiz de başta olmak üzere seçimlere kendi logomuzla kendi adaylarımızla giriyoruz. 81 il, 87 seçim çevresinde. İstanbul'da da 3 seçim çevresinin üçünde de birinci bölgede, ben de o bölgeden adayım. Anadolu Yakası'nın tamamını kapsıyor birinci bölge. Benimle birlikte orada 34 arkadaşım var. Toplam 35 milletvekili adayımız. İkinci bölgede Ahmet Yeliz, genel başkan yardımcımız birinci sırada. " dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023