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İstanbul'da yoğun sis: Göz gözü görmedi

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İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. TEM Otoyolu'nda araçlar kontrollü olarak ilerlerken Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Yoğun sis TEM Otoyolu, Çamlıca Cami ve Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

İstanbul'da yoğun sis: Göz gözü görmedi

İSTANBUL - İstanbul'da gece başlayan sis etkisini sabaha kadar arttırarak devam etti. Yoğun sis özellikle yüksek kesimler ve boğaz çevresinde etkili oldu.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis sabaha karşı etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yoğun sis nedeniyle TEM Otoyolu'nda araçlar kontrollü olarak ilerlerken Çamlıca Cami ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Yoğun sis TEM Otoyolu, Çamlıca Cami ve Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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