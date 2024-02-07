İyi sosyal ilişkiler zihinsel sağlığı destekliyor

Medicana Çamlıca Hastanesi'nden Psikolog İlayda Kutevu, iyi sosyal ilişkiler kurmanın ve zaman zaman sosyal etkinliklere katılmanın zihinsel sağlığı pozitif yönde destekleyeceğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yoğun tempoda çalışanlar, öfke, sabırsızlık ve huzursuzluk gibi olumsuz duyguları daha çok deneyimlerken nezaket, saygı, dostluk gibi olumlu duyguları daha az deneyimliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kutevu, bu tarz sorunların, çalışanların potansiyellerini ortaya koymalarına engel olduğunu belirtti.

Çalışanın zor durumlarda potansiyelini ortaya koymasının gerekliliğini dikkati çeken Kutevu, bunu yapabilmenin, zihinsel açıdan dinç olmayı gerektirdiğini kaydetti.

Kutevu, yoğun çalışma koşullarında beden sağlığını korumanın, verimli bir iş deneyimi için gerekli şartlardan biri olduğunu aktararak, işverenlerin ve yöneticilerin iş yerinde takım çalışması oluşturması ve toplantılar düzenlemesinin çalışanların psikolojik iyi oluş halini destekleyeceğini ifade etti.

"Meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapmak fayda sağlayıcıdır"

Belirli aralıklarla kısa molalar vermenin zihinsel yorgunluğu önleyebildiğini belirten Kutevu, şunları kaydetti:

"Düzenli egzersiz, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı artırabilir. Dengeli ve besleyici bir diyet, zihinsel performansın artmasına da katkı sağlayacaktır. Yeterli ve kaliteli uyku, zihinsel açıdan dinç olmanın önemli bir parçasıdır. Zihinsel sağlığı iyileştirmek için meditasyon ve derin nefes egzersizleri yapmak fayda sağlayıcıdır. İşleri parçalara ayırmak, önceliklendirmek ve hedeflere odaklanmak, daha etkili bir çalışma süreci sağlayabilir."

Kutevu, iyi sosyal ilişkiler kurmanın ve zaman zaman sosyal etkinliklere katılmanın zihinsel sağlığı pozitif yönde destekleyeceğin altını çizerek, "İşinizin yanı sıra kendinize de kaliteli zaman ayırmaya özen gösterin. Teknoloji molası vermek, gözlerin ve zihnin dinlendirilmesine katkı sağlar. İş ve kişisel yaşam arasında denge kurmaya özen gösterin. Kendinize makul sınırlar koyun ve gerektiğinde 'hayır' demeyi öğrenin." ifadelerini kullandı.