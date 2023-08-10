Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bağ evinde çıkan yangında hasar oluştu

Çamlıca köyü Öteyüz mevkisinde Haydar Karabulut'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Muhtar Emin Başbuğ'un ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Kırıkkale ve Hacılar belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yönlendirildi. Rüzgarın etkisiyle çevredeki meyve ağaçları ile otluk alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bağ evinde hasar oluşurken, bazı meyve ağaçları ve otluk alan da yandı.