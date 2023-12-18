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Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde Tehlikeli Motosiklet Hareketleri

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Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde iki motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı. Bir sürücü selesinde basarak ayağa kalkarken diğer sürücü ise tek tekerlek üzerinde ilerledi.

ÜSKÜDAR Çamlıca Tüneli'nde iki motosiklet sürücüsün seyir halinde tehlikeli hareketler yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Çamlıca tünelinde meydana geldi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülere göre, bir motosiklet sürücüsü, seyir halindeki motosikletin selesinde basarak ayağa kalktı. Hem trafiği tehlikeye atan hem de kendi canını hiçe sayan sürücü, kollarını da açarak uzun süre bu şekilde ilerledi. Bir başka motosiklet sürücüsü de motosikletini tek tekerlek üzerine kaldırarak ilerledi. Yapılan tehlikeli hareketler ise arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çamlıca Üsküdar Motosiklet Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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